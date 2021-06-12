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Общество12 июня 2021 10:42

Экс-мэр Пятигорска стал представителем президента России в коллегии судей

Владимир Путин назначил новых судей
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Президент России Владимир Путин выпустил указ, касающийся судебной системы Ставропольского края. Документ датирован 11 июня.

Районные суды региона пополнились тремя судьями. Олеся Шаманская стала судьей Изобильненского районного суда, Нина Погодина - судьей Октябрьского районного суда Ставрополя, Медине Бирабасова - судьей Октябрьского районного суда Ставрополя.

Важным оказалось назначение представителя президента России в квалификационной коллегии судей Ставропольского края. Им стал Андрей Скрипник - экс-мэр Пятигорска и Изобильного, а также бывший замминистра экономического развития Ставропольского края и министр туризма региона. Кроме того, до назначения на пост главы Пятигорска Скрипник работал в аппарате полпреда президента России в СКФО. С февраля 2021 года - главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю в аппарате полпреда президента в СКФО.