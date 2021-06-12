Экс-мэр Пятигорска стал представителем президента России в коллегии судей

Президент России Владимир Путин выпустил указ, касающийся судебной системы Ставропольского края. Документ датирован 11 июня.

Районные суды региона пополнились тремя судьями. Олеся Шаманская стала судьей Изобильненского районного суда, Нина Погодина - судьей Октябрьского районного суда Ставрополя, Медине Бирабасова - судьей Октябрьского районного суда Ставрополя.

Важным оказалось назначение представителя президента России в квалификационной коллегии судей Ставропольского края. Им стал Андрей Скрипник - экс-мэр Пятигорска и Изобильного, а также бывший замминистра экономического развития Ставропольского края и министр туризма региона. Кроме того, до назначения на пост главы Пятигорска Скрипник работал в аппарате полпреда президента России в СКФО. С февраля 2021 года - главный федеральный инспектор по Ставропольскому краю в аппарате полпреда президента в СКФО.