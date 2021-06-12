Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество12 июня 2021 12:29

В Пятигорске в День России развернули огромный триколор на Машуке

В мероприятии участвовали около 200 человек
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: мэрия Пятигорска

Фото: мэрия Пятигорска

В Пятигорске студенты и активисты под надзором профессионалов развернули российский триколор на горе Машук. Мероприятие прошло в 4:30, утром пятигорчане могли увидеть флаг, длина которого - 72 метра. Кроме того, победители Всероссийского конкурса «Солдатский конверт», прошедшего накануне в Ставрополе, исполнили гимн России.

Фото: мэрия Пятигорска

Фото: мэрия Пятигорска

Организаторами мероприятия стали Министерство культуры РФ, администрация города Пятигорска и Российский Союз Молодежи. В общей сложности для развертывания триколора на Машук поднялись около 200 человек.