В Пятигорске в День России развернули огромный триколор на Машуке

Фото: мэрия Пятигорска

В Пятигорске студенты и активисты под надзором профессионалов развернули российский триколор на горе Машук. Мероприятие прошло в 4:30, утром пятигорчане могли увидеть флаг, длина которого - 72 метра. Кроме того, победители Всероссийского конкурса «Солдатский конверт», прошедшего накануне в Ставрополе, исполнили гимн России.

Фото: мэрия Пятигорска

Организаторами мероприятия стали Министерство культуры РФ, администрация города Пятигорска и Российский Союз Молодежи. В общей сложности для развертывания триколора на Машук поднялись около 200 человек.