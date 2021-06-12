Путин вручил худруку дагестанской школы искусств звание Героя труда

Владимир Путин вручил пяти гражданам "за особые трудовые заслуги перед государством и народом" звезды Героев Труда. Среди них - директор и художественный руководитель дагестанской Республиканской школы искусств Мурад Кажлаев.

Мужчина - известный в СССР дирижер и композитор. Выпустил более 350 произведений, которые выходили на дисках в России, Германии, США и Италии. В 1981 году получил звание Народного артиста СССР. Долгое время преподавал в различных консерваториях. В 2010 году основал в Дагестане музыкальную школу для одаренных детей.

Кроме него, награды получили замгендиректора «ОДК-Сатурн» Виктор Поляков, капитан-наставник «Дальневосточного морского пароходства» Геннадий Антохин, а также машинист крана доменного цеха в Кузбассе Людмила Суслякова и тракторист совхоза имени Кирова Александр Бондаренко.