На Ставрополье бесплатно проводят тесты на антитела после прививки «ЭпиВакКороной»

На Ставрополье бесплатно проверяют уровень антител тем, кто привился против коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона».

Для этого поставляют специальные тесты. Исследование считается достоверным не раньше через 21 день после введения второго компонента вакцины.

Специалисты объясняют, что за это время формируется иммунитет. Чтобы проверить уровень антител, жители региона могут обратиться в то же медучреждение, где получили прививку.

Из-за особенностей вакцины обычные коммерческие тесты могут «не видеть» выработанных антител.

Напомним, в нашем регионе наиболее доступными считаются вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Кроме того, на Ставрополье делают прививки вакциной «КовиВак».

Тем временем на сегодняшний день диагноз коронавирусная инфекция подтвердился у 55721 жителя. За вчерашний день заразились еще 61 житель региона. З асутки скончались пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Есть и хорошая новость: за вчерашний день выздоровели 39 человек. Число умерших на Ставрополье достигло 1588. Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.