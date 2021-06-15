В Невинномысске предприниматель скрыл от налоговой более 9 млн рублей

В Невинномысске против индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по статье: «Уклонение от уплаты налогов и сборов с физического лица». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2018 года по декабрь 2020 года мужчина предоставлял в налоговую декларации, содержащие ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 9 миллионов рублей.

Сейчас СКР принимает меры, направленные на возмещение причиненного ущерба, а также продолжает собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.