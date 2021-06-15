На Ставрополье за сутки коронавирусом заболел 61 человек

На Ставрополье за сутки коронавирус подтвердился у 61 человека. Число зараженных достигло 55721. За вчерашний день скончались еще пять пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших достигло 1588.

Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким. Из хороших новостей: еще 39 человек выздоровели.

Из выписали из-под меднаблюдения. Так, число выздоровевших насчитывается уже около 52,9 тысячи человек. Всего выполнили 1 миллион 922 тысячи тестов на COVID-19.

- Остановить распространение болезни поможет только вакцинация. Прививка доступна для всех желающих. Запасы вакцины достаточны, и прививочные пункты продолжают работу. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился Владимир Владимиров к землякам.