На Ставрополье выявили районы, где больше всего заболевших COVID-19

На Ставрополье число зараженных коронавирусом достигло 55721. За сутки диагноз выявили у 61 человека. За вчерашний день скончались еще пять пациентаов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

За весь период пандемии жертвами инфекции стали 1588. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

За сутки больше всех заболевших выявили в Нефтекумском городском округе. Там диагноз обнаружен у 9 человек. В Георгиевском округе – 8 человек заболели ковидом. На третьем месте оказался Благодарненский район – 6 человек.

В Пятигорске за сутки диагноз подтвердился у 5 пациентов. В Минераловском округе – 4 человека, в Ессентуках и в Ставрополе за вчерашний день заболели по 4 человека.

До этого краевой центр лидировал по числу заболевших. Там число зараженных достигло 10465.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье бесплатно проверяют уровень антител тем, кто привился против коронавируса препаратом «ЭпиВакКорона». Для этого поставляют специальные тесты.

Исследование считается достоверным не раньше через 21 день после введения второго компонента вакцины. Специалисты объясняют, что за это время формируется иммунитет. Чтобы проверить уровень антител, жители региона могут обратиться в то же медучреждение, где получили прививку.