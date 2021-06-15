Северный Кавказ
Еще
Радио
Северный Кавказ
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 12:23

Молодой ставрополец стал победителем шоу «Новая звезда»

Парень набрал наибольшее количество баллов по итогам голосования
Ася АСРЯНАся АСРЯН
КомментироватьОставить комментарий(0)
По его словам, скоро песня будет доступна на всех площадках для скачивания и просушивания

По его словам, скоро песня будет доступна на всех площадках для скачивания и просушивания

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ставропольский певец Юджи решил поучаствовать во всероссийском конкурсе «Новая звезда». Молодой человек из села Верхнерусского вышел в финал и стал победителем.

Парень набрал наибольшее количество баллов по итогам голосования.

- Все ещее отхожу от эфиров. Я стал победителем зрительского голосования. Спасибо всем кто голосовал, поддерживал, это наша с вами общая победа. Для меня невероятно важна ваша реакция, я счастлив. Вчера отгремел финал, где я спел свою авторскую песню «Бала», и вновь получил 100 баллов, наивысшую оценку от жюри. Огромное спасибо за доверие и возможность выступить со своим авторским материалом. Большои респект проекту и жюри за высокую оценку, это правда, приятно, - поделился ставрополец с подписчиками. По его словам, скоро песня будет доступна на всех площадках для скачивания и просушивания.