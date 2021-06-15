Молодой ставрополец стал победителем шоу «Новая звезда»

По его словам, скоро песня будет доступна на всех площадках для скачивания и просушивания Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Ставропольский певец Юджи решил поучаствовать во всероссийском конкурсе «Новая звезда». Молодой человек из села Верхнерусского вышел в финал и стал победителем.

Парень набрал наибольшее количество баллов по итогам голосования.

- Все ещее отхожу от эфиров. Я стал победителем зрительского голосования. Спасибо всем кто голосовал, поддерживал, это наша с вами общая победа. Для меня невероятно важна ваша реакция, я счастлив. Вчера отгремел финал, где я спел свою авторскую песню «Бала», и вновь получил 100 баллов, наивысшую оценку от жюри. Огромное спасибо за доверие и возможность выступить со своим авторским материалом. Большои респект проекту и жюри за высокую оценку, это правда, приятно, - поделился ставрополец с подписчиками. По его словам, скоро песня будет доступна на всех площадках для скачивания и просушивания.