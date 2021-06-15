В Ингушетии объявила конкурс среди аграриев: победитель получит 1 млн

Власти Ингушетии объявили конкурс среди жителей региона, практикующих натуральное производство в садах и подсобных хозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Такую идею предложил глава региона Махмуд-Али Калиматов, выделяющий аграрный сектор как приоритетное направление.

- Мне неприятен тот факт, что подавляющее количество продуктов питания в регионе привозное. КФХ ли это, частное ли подворье – земли Ингушетии не должны стоять поросшими бурьяном. Мы должны приучать своих детей к труду, учить их возделывать почву, своим трудом выращивать картошку, морковь, редиску и другие продукты. У нас есть люди, которые скромно, засучив рукава, работают на фермах, принося огромную пользу. Именно таким людям я намерен всячески помогать и уделять внимание. Помощь от государства должны получать те, кто реально что-то делает, - заявлял Калиматов ранее.

Участвовать в конкурсе может любой местный житель, у которого есть личное подсобное хозяйство. Заявки принимают с 17 по 30 июня в министерстве сельского хозяйства либо администрации муниципалитетов.

Лучших определят в два этапа. На первом отбирают претендентов на включение в шорт-лист конкурса, на втором - определяют победителей. Оценка проводится по ряду критериев: от разнообразия живности и выращиваемых культур до условий труда.

Итоги подведут 31 августа. Победитель получит 1 млн рублей, второе место - 500 тысяч рублей, третье - 300 тысяч рублей. Остальным десяти участникам, попавшим в шорт-лист, вручат по 50 тысяч рублей. Деньги возьмут из резервного фонда правительства Республики Ингушетия.

С описанием условий конкурса и заполнить анкету в электронном виде можно по ссылке.