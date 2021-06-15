Житель Ставрополья во время пьянки искромсал друга

38-летний житель поселка Солнечнодольска Изобильненского городского округа обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России. По данным ведомства, инцидент произошел днем 28 ноября 2020 года, около Правоегорлыкского канала, вблизи станицы Новотроицкой.

Там двое мужчин во время пьянки поссорились.

Во время конфликта обвиняемый канцелярским ножом нанес своему знакомому многочисленные раны головы, лица и шеи. От полученных травм мужчина скончался в больнице.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.