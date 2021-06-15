В Ставрополе директор образовательного учреждения ответит за мошенничество

В Ставрополе директор образовательного учреждения подозревается в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Так, 50-летняя женщина заключила контракт на обучение граждан пожилого возраста с одним из муниципальных учреждений города Светлограда.

Для хищения денег злоумышленница предоставила «заказчикам» ложные сведения о количестве учеников, прошедших курс профессионального обучения в ее организации.

Сумма ущерба составила почти 150 тысяч рублей. Эти деньги предприимчивая женщина уже успела аотратить на свои нужды. Сейчас правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства.