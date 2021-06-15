Ставропольцам рассказали, как коронавирус может провоцировать психические заболевания

Коронавирус может провоцировать психические заболевания. К такому выводу пришли специалисты Ставропольской краевой психиатрической больницы №1. Доктора отмечают рост числа обращений за психотерапевтической помощью.

И наблюдается он на протяжении всего периода пандемии.

Так, по словам врача Юрия Шикина, из серьезных последствий, которые медики отмечают у пациентов, перенесших коронавирус - органические поражения головного мозга, влияющие на качество психических процессов.

- Также мы видим обострение тревожных, депрессивных состояний, - добавил он.

Еще одно тяжелое осложнение — выраженное падение когнитивных функций у людей трудоспособного возраста. Проблема усугубляется еще и тем, что для полного восстановления ментального здоровья, подорванного коронавирусом, требуется довольно длительное время: от полугода до 12 месяцев.

В период реабилитации у людей, переболевших COVID-19 наблюдаются дефицит внимания, рассеянность, ухудшение памяти, повышенная утомляемость.

Именно поэтому для сохранения продуктивности и работоспособности специалисты настоятельно рекомендуют сделать прививку против COVID-19!

- Остановить распространение болезни поможет только вакцинация. Прививка доступна для всех желающих. Запасы вакцины достаточны, и прививочные пункты продолжают работу. Берегите себя! Оставайтесь здоровыми! – обратился к жителям Ставрополья Владимир Владимиров.