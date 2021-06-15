«Россети Северный Кавказ» готовят энергокомплекс Дагестана к зиме

Фото: Россети.

В рамках ремонтной программы текущего года специалисты проведут в районах республики работы на 351 воздушной линии 0,4-10 кВ, отремонтируют почти 1,3 тысячи комплектных трансформаторных подстанций, 860 километров провода и более тысячи коммутационных аппаратов. Также рабочие группы выполнят большой объем по замене ветхих опор на новые. В планах на ближайшее время - свыше 7 тысяч единиц.

Активная фаза мероприятий проходит в зоне деятельности 9 районных электрических сетей (РЭС), где в предыдущий осенне-зимний период было зафиксировано наибольшее количество технологических нарушений, связанных с неблагоприятными погодными условиями. Это Хасавюртовский, Бабаюртовский, Карабудахкентский, Кизлярский, Левашинский, Акушинский, Дербентский, Буйнакский районы, а также Махачкала и пригород.

В настоящее время энергетики уже установили здесь 538 железобетонных и деревянных опор, заменили более 1,9 тысячи изоляторов и 5,2 тонны провода. Кроме того, по районным электрическим сетям распределено 109 трансформаторов. А в 24 подразделениях начат ремонт 190 комплектных трансформаторных подстанций.

Дагестан - в фокусе особого внимания «Россети Северный Кавказ». Энергокомпания реализует на территории республики программы повышения надёжности электроснабжения, снижения потерь ресурса в электрических сетях, выделяет дополнительные денежные средства на ремонт энергообъектов.

- Предпринимаемые меры уже позволили нам значительно продвинуться в решении первоочередной задачи обеспечения надёжного и качественного электроснабжения региона, - отметил директор филиала «Дагэнерго» Магомед Абдурашидов.