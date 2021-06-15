Житель Ставрополья продает Библию-икону по цене однокомнатной квартиры

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В нашем регионе продают выставлять старинные Библии, Кораны и другую религиозную литературы на сайтах-продаж.

Иногда их цена не превышает и 200 рублей. А бывают и случаи, когда хозяева этих книг просят такую сумму, что за эти деньги можно было бы купить однокомнатную квартиру в Ставрополе.

Например, житель Изобильненского городского округа разместил объявление о продаже Библии-Иконы за 2млн 600 тысяч рублей. По его словам, книга редка и старина, поэтому и цена соответствующая. Однако, есть ли вторая такая Библия в нашем регионе, неизвестно.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Кабардино-Балкарии продается священное писание за 5 млн рублей. Так, житель Нальчика по имени Мурат разместил на сайте продаж фотографии древнего Корана.

- Эта очень старинная книга, арабская, рукописная. Как мне объяснили это музейный экспонат. Не надо спрашивать, почему так дорого. Эта книга того стоит, - считает продавец.