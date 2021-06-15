Ставропольские семьи — самые состоятельные в СКФО

Эксперты РИА Новости подготовили рейтинг благосостояния семей в 2020 году. Его рассчитали, исходя из возможного остатка денег в семье с двумя работающими и одним или двумя детьми со средней для региона зарплатой за вычетом прожиточного минимума.

Последнее (85) место заняла Кабардино-Балкария. Здесь на семью с двумя детьми после минимальных расходов приходится меньше 2,5 тысячи рублей. Чуть лучше показатели в Чечне (83). Там у семьи с двумя детьми ежемесячно остается меньше 6 тысяч рублей. В Карачаево-Черкесии - чуть больше 10 тысяч рублей, в Дагестане – почти 11 тысяч, в Ингушетии – почти 12, в Северной Осетии - 13,5 тысячи.

Самые высокие доходы на Кавказе — у семей в Ставропольском крае. На семью с двумя детьми после минимальных расходов остается 17,8 тысячи рублей в месяц, с одним ребенком — 28,2 тысячи рублей в месяц. Однако среди российских регионов край занял лишь 56 место. За год край потерял 4 позиции: по итогам 2019 года он находился на 52 месте.

Кстати, средний прожиточный минимум по Ставропольскому краю для трудоспособного человека в 2020 году составлял 10058 рублей, для ребенка 9779 рублей.