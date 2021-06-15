Казачьи и православные проекты Ставрополья выиграли грант на 12 миллионов рублей

В региональном комитете по делам национальностей и казачества сообщили, что восемь казачьих и православных проектов выиграли в конкурсе и получили грант на 12 миллионов рублей. Уже в ноябре 2021 года начнут реализовывать несколько из них.

В перечень проектов входят форумы, видео-экскурсии, мероприятия в православных детских садах и многое другое. Одним из главных событий станет краевой форму "Свободная и ответственная молодежь — будущее России", который пройдет осенью.

Также благодаря гранту в селе Надежда построят кукольный театр "Лучик". Иностранным студентам вузов Ставрополья покажут, как в русской литературе подают культуру и историю в рамках лекций. Основная цель всех проектов - популизировать православные и казачьи традиции, транслировать ценности на широкую аудиторию.