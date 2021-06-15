Мишустин намекнул, что на реновацию проспекта Ленина в Кисловодске могут выделить полмиллиарда

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, который прибыл в Пятигорск для встречи с губернатором Ставрополья, федеральные власти могут выделить средства на реновацию проспекта Ленина в Кисловодске. Он заявил, что власти заинтересованы в облагораживании курортов края.

- Сейчас мы посмотрим на это обязательно, и поговорим с вами. Без сомнения, надо поддерживать такие вещи, и чтоб ваши же люди могли по таким историческим местам, где удобно и комфортно, гулять в красивых парках и иметь современную инфраструктуру. Поэтому мы сейчас с вами посмотрим, что можно сделать, в том числе и с поддержкой федерального бюджета, - заявил Мишустин.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что Кисловодск является жемчужиной Кавказских Минеральных Вод. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что на развитие Кавминвод выделят средства из федерального бюджета. Этот вопрос также обсуждался на встрече чиновников.