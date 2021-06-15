Экс-глава миграционной службы Дагестана и две соучастницы пойдут под суд за кражу пенсий

СУ СК Росси по Дагестану сообщает, что следователи возбудили ряд уголовных дел против бывшего начальника миграционной службы республики и двух местных жительниц, которые своровали 800 тысяч рублей пенсионных выплат.

По данным следствия, в 2012 году жительница Левашинского района решила по-раньше получать трудовую пенсию, для этого ей надо было изменить дату рождения в паспорте. Она обратилась к знакомой, а та передала взятку начальнику службы. Цена вопроса - 80 тысяч рублей.

Она получила фиктивный паспорт, а вместе с ним и пенсию.

- На основании представленных в отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Дагестан в Левашинском районе подложных документов, с марта 2013 года по ноябрь 2018 года подозреваемая получила пенсионные выплаты в сумме более 800 000 рублей, - сказано в сообщении СК.

Сейчас следователи собирают пакет доказательств, после все уголовные дела передадут в суд.