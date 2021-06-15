Жителя Чечни осудят за убийство, расчленение и сожжение родного брата

СУ СК России по Чеченской Республике сообщило, что следователи возбудили уголовное дело против 48-летнего мужчины за убийство старшего брата. Пока он спал, он нанес много ударов по голове обухом топора.

Братья жили в селе Алхан-Кала в одном доме. Уже много лет между ними были натянутые отношения, постоянные ссоры и неприязнь. Младший брат решил покончить с этим самым радикальным способом: пока старший спал, подозреваемый бил его по голове обухом топора, пока тот не умер.

- С целью скрыть следы совершенного преступления, подозреваемый с помощью топора расчленил тело убитого, после чего вынес части тела во двор и сжег, - сказано в сообщении ведомства.

Мужчину задержали, он признал свою вину. Сейчас медики проводят психиатрическую экспертизу, чтобы понять, делал ли мужчина все сознательно. После этого материалы дела передадут в суд.

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