Врио министра здравоохранения Северной Осетии Тамерлан Гогичаев ушел с поста по своему желанию

Тамерлан Гогичаев (слева). Фото: инстаграм-аккаунт Гогичаева

В министерстве здравоохранения Северной Осетии сообщили, что временно исполняющий обязанности министра Тамерлан Гогичаев подал в отставку. Он также являлся врио зампреда правительства.

- Уважаемые коллеги, покидая свой пост без "усталости", я хочу выразить слова благодарности всему медицинскому сообществу, коллегам по правительству, всем тем, с кем довелось работать и бороться в период пандемии новой коронавирусной инфекции, и не только, - заявил сам Гогичаев.

Он отметил, что уходит с поста по собственному желанию - пора. Гогичаев пожелал успехов тому, кто займет его пост. Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об отставке правительства Северной Осетии 13 апреля 2021 года. Новый глава Северной Осетии Сергей Меняйло отправил в отставку республиканское правительство.

До этого бывший глава региона Вячеслав Битаров объявил о своей отставке. Причина - личное желание. Подробнее о том, почему все-таки ушел Битаров, редакция писала в своем материале.