Грибник нашел снаряд времен Великой Отечественной войны в лесу Железноводска

В диспетчерскую службы спасения Ставропольского края поступил звонок от грибника. Он сообщил, что у подножия горы Бештау около жилого района Розы Люксембург нашел боеприпас. Проверять его он не стал и обратился к спасателям.

На место они приехали вместе с полицией, оцепили местность. Оказалось, что это снаряд времен войны, администрация уже взяла вопрос находки на контроль. В ближайшие три дня примут решение о ликвидации снаряда.

- Нередки случаи, когда люди находят старые боеприпасы. Главное, не пытаться утилизировать боеприпасы самостоятельно. Несмотря на многолетний возраст, снаряды остаются очень опасными. Вместо этого необходимо сразу сообщить в полицию или МЧС, как и поступил в нашем случае ответственный житель города, - заявил мэр Железноводска Евгений Моисеев.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что житель Ставропольского края продает библию-икону за 2 млн 600 тысяч рублей - цена однокомнатной квартиры в краевой столице.