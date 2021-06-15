Территорию заповедника горы Кольцо в Кисловодске освободили от 10 кубометров мусора

В управлении по информационной политике правительства Ставропольского края сообщили, что в заповедной территории горы Кольцо сегодня прошла акция "Сохраним природу Кисловодска". С природной зоны вывезли минимум 10 кубометров мусора.

В акции приняли участие экоактивисты, волонтеры и сотрудники администрации Кисловодска. Они разгребли участок горы от строительного и бытового мусора, увезли старую мебель, покрышки и т.д. Мусор годами копился на одной из главных достопримечательностей окрестностей города-курорта.

Напомним, гора Кольцо привлекательна тем, что в ней есть округлое отверстие диаметром около 10 метров, образовавшееся за счет выветривания горной породы. Гора расположена у подножия Боргустанского хребта, на трассе Кисловодск – Карачаевск, рядом с поселком Мирный.