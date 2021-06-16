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Общество16 июня 2021 9:00

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 63 человека

Еще 6 пациентов скончались за вчерашний день
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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На Ставрополье число выздоровевших от коронавируса пациентов увеличилось на 77 человек и в целом составило почти 53 тысячи. Для выявления новых случаев заболевания ежедневно проводятся новые тесты. Всего — более 1 миллиона 924 тысяч исследований за весь период.

Всем пациентам с COVID-19 оказывается медпомощь. За вчерашний день диагноз подтвердился еще у 63 человек.

Число зараженных достигло 55784. За сутки скончались 6 пациентов, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Число умерших в регионе достигло 1594.

- Вакцинация поможет защитить здоровье в текущей эпидобстановке. Соблюдайте правила профилактики. Берегите себя и близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.