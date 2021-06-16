В Ставропольском крае произошло смертельное ДТП с гужевой повозкой

Инцидент произошел 15 июня, около 21:00, на автодороге «Александровское-Новоселицкое-Буденновск» Александровского округа. Там водитель автомобиля Хендэ Солярис не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди гужевой повозки и столкнулся с ней.

53-летний водитель повозки, местный житель, скончался от полученных травм на месте. За рулем автомобиля был 30-летний парень.

У водителя произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту происшествия проводится проверка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.