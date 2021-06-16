Прокуратура проверяет информацию о вырубке леса в Кисловодске

Прокурор Ставропольского края Александр Лоренц организовал проверку по факту незаконной вырубки деревьев на подъезде к Олимпийской базе в Кисловодске. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

- По данному факту прокуратурой города Кисловодска незамедлительно организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает краевая прокуратура.

По требованию прокуратуры следователи ОМВД России по Кисловодску возбудили уголовное дело по статье "Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенная в особо крупном размере". Расследование на контроле в прокуратуре.