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Происшествия16 июня 2021 10:32

Ставрополец забил до смерти жену из-за разных взглядов на воспитание их ребенка

Во время конфликта разъяренный мужчина толкнул потерпевшую, которая упала и ударилась головой о бетонный порог, после чего ударил пяткой ноги по лицу женщины
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Против 46-летнего жителя поселка Южный Новоалександровского городского округа возбудили уголовное дело.

Он подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, инцидент произошел 11 июня. Герой истории поссорился с женой. Супруги спорили на счет воспитания их общего ребенка.

Во время конфликта разъяренный мужчина толкнул потерпевшую, которая упала и ударилась головой о бетонный порог, после чего ударил пяткой ноги по лицу женщины.

От полученных травм потерпевшая скончалась на месте. О смерти своей жены мужчина сообщил правоохранителям лишь на следующий день.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили комплекс судебных экспертиз. Сейчас он находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.