Проекты Северной Осетии поддержат на федеральном уровне

Фото: сайт главы РСО - Алания.

На совещании, которое прошло в Пятигорске под председательством премьер-министра Михаила Мишустина, говорили о главных проблемах СКФО и мерах их решения.

Речь в том числе шла о высоком по сравнению с общероссийскими показателями уровнем теневой занятости, плохим водоснабжением, оттоком молодёжи из округа. Отдельно участники встречи обсудили развитие туризма, АПК, увеличение налогооблагаемой базы и привлечение инвестиций, а также конкретные предложения по новым и, как ожидается, эффективным механизмам поддержки инвесторов.

- Важно обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа, создать здесь точки экономического роста, приблизить уровень жизни к общероссийскому. В округе проживает около 10 миллионов человек, и они должны чувствовать внимание государства, видеть, что жизнь на Кавказе становится лучше, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Участвующий в совещании министр экономического развития РФ Максим Решетников рассказал о создании промышленных площадок, в которых предлагается сконцентрировать все меры поддержки для бизнеса. Руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова сообщила о льготных кредитах для бизнеса на строительство или реконструкцию отелей под 3 - 5%. Северный Кавказ, отметила она, обладает неисчерпаемым туристическим потенциалом:

- Для того чтобы раскрыть его полностью, нужны нетривиальные решения и реализация в самых разных направлениях. Перед собой агентство ставит задачу - обустроить среду под запросы современного туриста и сертифицировать разветвленную сеть экомаршрутов. Подводя итоги, премьер поставил перед главами северокавказских регионов конкретную задачу - разработать экономическую модель.

В рамках совещания Михаил Мишустин встретился с врио главы РСО - Алания Сергеем Меняйло. Руководитель региона представил ряд проектов, которые нуждаются в федеральной поддержке.

- Мы работаем над созданием международного культурно-патриотического Центра профилактики терроризма «Беслан. Школа № 1». Разрабатывается научно-проектная документация по сохранению объекта культурного наследия. Это будет мемориальный комплекс, где по проекту предполагается музейная экспозиция, совмещенная с информационным центром. Проектно-сметная документация с соответствующим заключением государственной экспертизы уже подготовлена. Но нужна поддержка в финансировании проекта, - сообщил Сергей Меняйло.

Михаил Мишустин отметил, что проект обязательно получит поддержку:

- Трагедия, которая произошла в Беслане 15 лет тому назад, потрясла страну и весь мир. Конечно, мы готовы поддерживать создание такого центра. Память о детях и взрослых, чьи жизни унесла эта трагедия, должна быть сохранена. Кроме того, глава российского правительства поддержал предложение Сергея Меняйло организовать в республике «казначейское сопровождение отдельных наиболее рискоемких направлений расходования средств всех уровней бюджетной системы».

- Казначейское сопровождение необходимо для повышения прозрачности платежей по государственным и муниципальным контрактам и для контроля целевого использования денежных средств. Мы также создали комиссию по проведению аудита и инвентаризации налоговой базы и неналоговых доходов в республике, - сказал Сергей Меняйло.

Премьер поддержал идею и пообещал содействие процессу. Руководитель Северной Осетии поблагодарил его за пристальное внимание к решению вопросов социально-экономического развития республики:

- Для нас очень важна поддержка федеральных отраслевых министерств и ведомств и Минэкономразвития России - это важно для реализации наших инициатив, направленных на развитие региона.