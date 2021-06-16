В Минобразования Ставрополья разъяснили, как получить 50% возврата средств за детскую путевку

Напомним, что программа стимулирования детских внутренних туристских поездок начала действовать в России с 25 мая. В ней участвуют 20 летних оздоровительных лагерей нашего региона. Познакомиться с полным перечнем лагерей можно на сайте https://мирпутешествий.рф/. После того, как родители выбрали учреждение для своего ребенка, им нужно оплатить отдых картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности.

Возврат денег зачисляется на карту в течение пяти рабочих дней. По всем организационным вопросам родителям советуют звонить по телефонам загородных лагерей.

Мамы и папы смогут вернуть за отдых ребенка в лагере до 20 тысяч рублей. Для семей с несколькими детьми кешбэк возможен с каждой купленной путевки.

В нашем регионе уже многие родители успешно воспользовались этой программой. В этом году все сотрудники загородных лагерей каждое утро будут измерять температуры отдыхающих детей.

Важно знать, что работники учреждения сами все сдавали тесты на коронавирус, прежде чем приступить к работе со школьниками.

Тем временем 15 июня, в ставропольском детско-оздоровительном центре «Лесная поляна» стартовала 1 смена. Отдохнуть с пользой приехали 75 девчонок и мальчишек, их разделили на 6 отрядов. Всего за лето здесь побывают 225 ребят. Напомним, наполняемость лагеря в этом году составляет 50 % от проектной вместимости.