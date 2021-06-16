В Минздраве ставропольцам объяснили, что причиной депрессии может оказаться хроническая инфекция

В Минздраве ставропольцам рассказали, что причиной депрессии может оказаться хроническая инфекция. Там по словам медиков, хронические инфекции чаще всего являются результатом неправильного лечения или игнорирования острых инфекционных заболеваний.

Когда человек при недомогании сам «назначает» себе лекарства, в том числе антибиотики, либо не выполняет рекомендации врача и самовольно меняет дозы назначенных лекарств и сроки их применения.

Или другая крайность: подхватив инфекцию, человек не лечится совсем, ожидая, когда иммунитет самостоятельно победит болезнь. Но механизмы саморегуляции не могут держать иммунитет в напряжении бесконечно.

Поэтому без должного лечения может возникнуть ситуация равновесия между иммунитетом и инфекцией. То есть наступает состояние ремиссии - когда инфекция ослаблена, но жива. При этом человек является разносчиком инфекции и подвергает опасности здоровье окружающих людей.

- Дремлющая в организме инфекция угнетает иммунитет человека и периодически дает знать о себе острыми приступами. В хроническую форму может перейти как бактериальная инфекция, так и вирусная или грибковая, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

Симптомы хронической инфекции могут быть разными: утомляемость, частые простуды, снижение работоспособности, ухудшение состояния кожи, волос, ногтей, депрессии и моральная подавленность.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что коронавирус может провоцировать психические заболевания. К такому выводу пришли специалисты Ставропольской краевой психиатрической больницы №1.

Доктора отмечают рост числа обращений за психотерапевтической помощью. И наблюдается он на протяжении всего периода пандемии. Так, по словам врача Юрия Шикина, из серьезных последствий, которые медики отмечают у пациентов, перенесших коронавирус - органические поражения головного мозга, влияющие на качество психических процессов.