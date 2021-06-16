В Ессентуках директор фирмы скрыл от налоговой более 84 млн рублей

Против директора ООО «СтройТехИндустрия» в Ессентуках возбудили уголовное дело. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 2015 года по 2016 год мужчина уклонялся от уплаты налога на добавленную стоимостью. Он предоставлял налоговые декларации, содержащие заведомо ложные сведения.

Общая сумма задолженности по уплате налогов составила более 84 миллионов 900 тысяч рублей.

Правоохранители продолжают собирать необходимые доказательства. Расследование уголовного дела продолжается.