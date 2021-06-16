С 29 июня из Минвод можно будет улететь в Минск

С 29 июня 2021 года авиакомпания «Азимут» начнет выполнять рейсы из Минеральных Вод в Минск.

Вылет из Минеральных Вод в 14:00, рейсы будут выполняться по вторникам. А посадке в Минске в 16:50. Об этом сообщает пресс-служба авиаперевозчика. Обратный рейс вылетает из столицы Белоруссии в 17:50 и прибывает на Ставрополье в 20:25.

Кстати, добавлен также новый авиарейс из Курска в Минеральные Воды. Пассажиры смогут теперь летать на современных 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Время в пути составит 1 час 55 минут.

Ранее губернатор Ставрополья сообщал, что наш регион в 2021 году планирует наладить авиасообщение с рядом городов России. Так, расписания местных аэропортов пополнятся новыми маршрутами.

Ставропольцы и гости региона смогут из Минеральных Вод отправиться в Волгоград, Белгород, Курск, Липецк, Чебоксары, Элисту и Ярославль.