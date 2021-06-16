Ставрополец из-за ревности сломал ребра своей сожительнице

Случай произошел в Кисловодске, туда в местную больницу доставили женщину с переломом трех ребер. Выяснилось, что ставропольчанка поссорилась с сожителем, а когда словесная перепалка закончилась, в ход пошли кулаки.

Причиной ссоры послужила ревность. Сожитель приревновал женщину к знакомому и стал ногами бить по ее животу.

- Полученные травмы медики квалифицировали как умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, - прокомментировали в пресс-службе краевого МВД России.

46-летнего подозреваемого доставили в отдел полиции, где он признался в содеянном. Против ставропольца возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

Ранее «КП-северный Кавказ» писала, что ставрополец забил до смерти жену из-за разных взглядов на воспитание их ребенка.