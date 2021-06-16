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Происшествия16 июня 2021 12:59

В Ставрополе экс-адвоката приговорили к году колонии за взятку в 1,7 млн рублей

Ему также запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение одного года
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В Ставрополе 43-летний адвокат обманул своего клиента, пообещав ему оправдательный приговор за взятку. Его признали виновным в мошенничестве.

Выяснилось, что мужчина в прошлом году предложил своему клиенту, которого обвиняли в мошенничестве и фальсификации доказательств, договориться с судьей об оправдательном приговоре.

За эту услугу 43-летний адвокат просил взятку в 1,7 млн рублей.

В итоге на днях суд Ставрополя приговорил адвоката к одному году лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему заниматься адвокатской деятельностью в течение одного года.