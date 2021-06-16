В Ставрополе экс-адвоката приговорили к году колонии за взятку в 1,7 млн рублей

В Ставрополе 43-летний адвокат обманул своего клиента, пообещав ему оправдательный приговор за взятку. Его признали виновным в мошенничестве.

Выяснилось, что мужчина в прошлом году предложил своему клиенту, которого обвиняли в мошенничестве и фальсификации доказательств, договориться с судьей об оправдательном приговоре.

За эту услугу 43-летний адвокат просил взятку в 1,7 млн рублей.

В итоге на днях суд Ставрополя приговорил адвоката к одному году лишения свободы в колонии общего режима и запретил ему заниматься адвокатской деятельностью в течение одного года.