На Ставрополье будут патрулировать пожароопасные территории

На Ставрополье приходит лето, к которому мы привыкли, – солнечное и знойное. А вместе с сухой и жаркой погодой сильно возрастает опасность пожаров. Они угрожают полям, лесам и селам.

- Обращаю особое внимание всех глав муниципальных образований – в территориях должны быть проведены профилактические противопожарные мероприятия. В том числе, это создание минерализованных полос, опашка сел и поселков везде, где высоки риски возгорания. Особенно на границах с полями, сенокосами и пастбищами. Там необходимо организовать патрулирование пожароопасных территорий, лесополос, - об этом заявил губернатор Ставрополья 16 июня. Специалисты рекомендуют владельцам земель также обеспечить противопожарную защищенность своих угодий. В том числе, во время приближающейся уборки урожая. - Все эти вопросы должны быть рассмотрены дополнительно в ходе территориальных предуборочных совещаний. такие задачи поставлены на сегодняшнем заседании правительства края. И конечно, в период летнего отдыха на природе, каждому из нас нужно помнить, что главная причина пожаров – неосторожность в обращении с огнем, - подытожил Владимир Владимиров.