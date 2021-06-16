«Россети Северный Кавказ» отремонтируют 20 питаюших центров в Ингушетии

Фото: Россети.

От стабильной работы подстанций зависит надежное электроснабжение всей республики - нескольких сотен тысяч жителей, крупных промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, объектов социальной значимости.

Комплекс технических мероприятий на «титанах» электросетевого комплекса сформировали ещё в 2020 году на основании результатов ежегодной диагностики оборудования. Самый большой объем работ запланирован на подстанциях «Малгобек-2», «Вознесеновская-2», «Сурхахи» и «Юго-Западная».

- Оборудование подстанций - очень сложное и дорогостоящее, оно нуждается в постоянном контроле и обслуживании. В республике - 29 крупных питающих центров. Мы ежегодно проверяем и готовим к несению максимума нагрузок в осенне-зимний период каждый из них. Здесь нет главных и второстепенных вопросов - всё должно быть выверено до мелочей. Это единственный путь к устойчивой и надежной работе энергосистемы: минимизации количества технологических нарушений в сети, повышению безопасности обслуживающего персонала и бесперебойному электроснабжению потребителей и объектов социального значения», - отметил исполняющий обязанности директора филиала «Ингушэнерго» Ваха Евлоев.

В настоящее время энергетики филиала «Ингушэнерго» уже завершили работы на 12 подстанциях. Первоначальные эксплуатационные характеристики остальным специалисты вернут до конца сентября текущего года.

Напомним, финансирование ремонтной программы филиала «Россети Северный Кавказ» - «Ингушэнерго» на 2021 год запланировано в объеме порядка 56,5 млн рублей (на 3,3 % больше, чем в прошлом году).