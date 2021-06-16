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Происшествия16 июня 2021 15:45

В Ставрополе мужчина с битой разбил стекло чужого автомобиля

На видео видно, что обладатель биты несколько раз ударил по лобовому стеклу отечественной легковушки
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Инцидент произошел на одной из улиц Ставрополя, 16 июня, 2021 года. Видео с места происшествия появилось в сети.

На кадрах – видно, что разгорается конфликт между двумя водителями. После короткой беседы один из автомобилистов направляется к своей машине, стоящей неподалеку.

Неспешно достает оттуда биту. Дальше-больше. В этот момент другой участник инцидента на кадрах что-то ищет в багажнике своего автомобиля. Но отвлекается, когда слышит громкие звуки.

На видео видно, что обладатель биты несколько раз ударил по лобовому стеклу отечественной легковушки, после чего направился к своей машине.

Что этим хотели сказать участники конфликта и чем все это закончилось, неизвестно. Официальных комментариев по этому вопросу не поступало.

Тем временем пользователи сети пишут:

- Оба плохо играют, но один еще и беременный;

- Игра актеров, как в старых НТВшных сериалах (орфография и пунктуация автора сохранены).