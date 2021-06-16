В Ставрополе в День Святой Троицы проведут божественную литургию

Фото: пресс-служба Ставропольской епархии

В Казанском кафедральном соборе Ставрополя 20 июня пройдет богослужение. Литургию в День Святой Троицы возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Напомним. что накануне большого праздника верующие также отметят Вселенскую субботу.

День Святой Троицы — один из главных праздников у христиан. Он также считается датой основания Церкви Христовой.

В этот день христианам не нужно соблюдать пост. Вместо этого – верующие ставропольцы украшают свои дома веточками деревьев и цветов, а полы храмов устилают свежескошенной травой. Это делается потому, что зеленый цвет символизирует животворящие свойства Святого Духа.

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