В Ставрополе в День Святой Троицы проведут божественную литургию

Фото: пресс-служба Ставропольской епархии
В Казанском кафедральном соборе Ставрополя 20 июня пройдет богослужение. Литургию в День Святой Троицы возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.
Напомним. что накануне большого праздника верующие также отметят Вселенскую субботу.
День Святой Троицы — один из главных праздников у христиан. Он также считается датой основания Церкви Христовой.
В этот день христианам не нужно соблюдать пост. Вместо этого – верующие ставропольцы украшают свои дома веточками деревьев и цветов, а полы храмов устилают свежескошенной травой. Это делается потому, что зеленый цвет символизирует животворящие свойства Святого Духа.
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