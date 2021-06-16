На Ставрополье почти 10 тысяч семей уже получили повышенное пособие на детей от 3 до 7 лет

Всего на сегодняшний день на Ставрополье ежемесячную выплату получают более 110,7 тыс. детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, сообщили в региональном минтруде.

В министерстве напомнили, что срок рассмотрения заявления на эту выплату составляет до 35 рабочих дней с учетом возможности доработки гражданином поданного заявления. При этом объем документов, которые запрашивают органы соцзащиты, увеличился, поскольку к ним, помимо сведений из ЗАГСа, налоговой инспекции, МВД, органов опеки, добавилась еще информация об имущественных правах из Росреестра и ГИБДД, то есть о наличии (либо отсутствии) у заявителя и членов семьи недвижимости и автотранспортных средств.

Напомним, по решению президента РФ с 1 апреля этого года размер выплаты на детей от 3 до 7 лет зависит от дохода семьи и может составлять 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка в регионе (в Ставропольском крае - 10 621 руб.).

По новым правилам, пособие выплачивается с 1 апреля, но рассчитывается и доначисляется за период с 1 января 2021 года тем гражданам, которые были получателями данной выплаты ранее.

Заявление на выплату можно подать на портале госуслуг, а также обратившись лично в органы соцзащиты или МФЦ.