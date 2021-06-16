Ставрополье включилось в четвертый этап программы туристского кэшбэка

Стартовал четвертый этап программы туристского кэшбэка за поездки по стране. Купить туры можно до 31 июля, а отправиться в путешествие в период с 1 октября по 24 декабря.

На Ставрополье, которое стало регионом-лидером в СКФО по количеству участников программы от турбизнеса, в третьем этапе участвовала 101 организация региона, в том числе 63 санаторно-курортных учреждения, 26 гостиничных организаций и 12 туроператоров региона. Это на 32 участника больше, чем во втором этапе.

По данным регионального министерства туризма и оздоровительных курортов доля Ставрополья в общем объеме продаж туров с кэшбэком в России по итогам первых двух этапов увеличилась до 15%.

Общий турпоток на курорты региона с начала года уже превысил планку в 344 тыс. человек.

Напомним, федеральная программа возмещения части средств за турпоездки по России была запущена в конце лета 2020 года. Туристы могут приобрести как размещение в отеле или санатории с лечением, так и турпакет, включающий проживание, перелет, экскурсии и другие услуги.

Продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей. Сумма возврата - 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей. Кэшбэк начисляется только за туры, оплаченные картой «МИР», зарегистрированной в программе лояльности.