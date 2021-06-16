Ставрополь 27 июня встретит мощи святого князя Александра Невского

27 июня Ставропольский край встретит мощи святого князя Александра Невского. Торжественная встреча пройдет в Казанском кафедральном соборе краевого центра 27 июня в 9:00. После чего начнется Божественная литургия.

В этом году Россия отмечает 800-летие со дня рождения великого русского полководца и государственного деятеля - святого князя Александра Невского.

В Ставропольской и Невинномысской епархии святыня будет пребывать с 27 июня по 3 июля 2021 г.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Казанском кафедральном соборе Ставрополя 20 июня пройдет богослужение. Литургию в День Святой Троицы возглавит митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл.

Напомним, что накануне большого праздника верующие также отметят Вселенскую субботу.

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