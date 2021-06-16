Прокуратура Ставропольского края проверит ЧП с выпавшим из окна ребенком

Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после выпадения из окна многоэтажного дома малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 15 июня в Михайловске. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Пострадавшего доставили в больницу.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.