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Происшествия16 июня 2021 18:05

Прокуратура Ставропольского края проверит ЧП с выпавшим из окна ребенком

Пострадавший в больнице
Антон ШАПОВАЛОВАнтон ШАПОВАЛОВ
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Прокуратура Ставропольского края организовала проверку после выпадения из окна многоэтажного дома малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ЧП случилось 15 июня в Михайловске. Ребенок облокотился на москитную сетку и выпал из окна четвертого этажа. Пострадавшего доставили в больницу.

- По данному факту прокуратурой Ставропольского края незамедлительно организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований федерального законодательства. По итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры.