На Ставрополье 13,5 тысяч неформальных работников подписали трудовые контракты

В управлении по информационной политике правительства Ставропольского края рассказали, что на настоящий момент порядка 13,5 тысяч работников перевели из статуса неформальной рабочей силы в легальных наемных работников. Они подписали трудовые договоры и теперь их работодатели отчисляют налоги.

- На 2021 год правительством края установлен контрольный показатель по снижению числа экономически активных неформально занятых граждан на 25 тыс. человек. На конец мая трудовые договоры уже заключены с 13 тыс. 459 работниками. Из них 99,9% продолжают трудиться на их основании, - сказано в сообщении.

Таким образом региональные власти могут защитить граждан от трудового произвола.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о жители Ставропольского края, который попал в рабство и чудом смог сбежать живым. Его морили голодом, избивали и угрожали смертью.