В Чечне нашли и уничтожили тайник преступников с оружием и боеприпасами

В пресс-службе 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России рассказали, что военные обнаружили тайник с оружиями и снарядами на окраине Байсангуровского района Грозного.

По данным ведомства, внутри находились 67 артиллерийских боеприпасов, четыре мины и ручной противотанковый гранатомет. Достаточно серьезные арсенал. Считается, что тайник организовали преступники несколько лет назад. Они хотели вернуться за оружием, но теперь им этого не удастся - Росгвардия все взорвала.

- После проведения обследования взрывотехники группы разминирования Росгвардии с соблюдением мер безопасности уничтожили тайник с содержимым накладным зарядом, - сказали в пресс-службе.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что 16 июня силовики задержали еще одного члена банды Басаева – уроженца Чеченской Республики Магомеда Алханова. Известно, что в 2000 году он был причастен к нападению на псковских десантников.