В Минводах после ремонта открыли противотуберкулезный диспансер

В управлении по информполитике правительства Ставропольского края рассказали, что ремонт в корпусе филиала пятигорского противотуберкулезного диспансера в Минводах завершен. Медицинское учреждение возобновляет работы в штатное режиме.

В отреставрированные помещения завезли оборудование, мебель и все необходимое для полноценной работы медиков. Клиника проводит диагностику, диспансерное наблюдение, лечение легких больных туберкулезом. Также здесь наблюдаются дети с нарушением иммунного статуса к туберкулезу.

До этого местные жители жаловались на состояние диспансера. Стены и потолки были покрыты трещинами, палаты не соответствовали нормативам. Поэтому региональные власти выделили средства на ремонт всего здания.