В Ставрополе разрабатывают дополнительные линии дождевой канализации

В Ставрополе разработают дополнительные линии дождевой канализации. Делается это для того, чтобы избавить участки улиц от подтоплений во время ливней.

Еще в прошлом году разработали проект обновления автодорог в районе бульвара Зеленая Роща, улиц Федеральной и Духина. Там планируют не только заменить дорожное полотно, установить освещение и оборудовать тротуары, но и наладить дождевую канализацию.

Сейчас документ проходит государственную экспертизу, приступить к его реализации собираются в 2022 году.

Но уже в эти дни на Северо-Западе Ставрополя создают дополнительный сегмент дождевой канализации и ливнеперехват на пересечении Октябрьской и Зеленой Рощи.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Гидрометцентр Ставропольского края прогнозирует скорейшее прекращение дождей в регионе. В субботу осадков не предвидится.

Еще два дня - в четверг и пятницу - синоптики обещают кратковременные дожди и грозу. В некоторых районах возможен шквалистый ветер. Температура днем будет колебаться от 23 до 30 градусов, ночью упадет до 14-19.

Но в субботу осадки не предвидятся. Температура поднимется до 33 градусов, в Ставрополе - до 31.