В Ставрополе врачи восстановили 12-летней девочке оторванное веко

12-летняя девочка по имени Алина вместе с друзьями решила полазать на заброшенной стройке. Объект никем не охранялся, и подростки часто тут проводили время.

Дело было вечером. В темном углу Алина налетела на торчащую из стены арматуру.

Удар пришелся на левый глаз, лицо залило кровью. У детей был с собой телефон, и они смогли сразу же вызвать скорую помощь. Врачи приехали быстро, но травма оказалась очень серьезной.

Рана прошла через все слои верхнего века, был разорван хрящ и слезный каналец. Веко было практически полностью оторвано.

Ситуация осложнялась инфицированием. Девочке еще очень повезло, что сам глаз задет не был и зрение не пострадало. Об этом рассказали в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

Рану обработали и девочку экстренно направили в детскую краевую больницу, где ее уже ждали лучшие детские офтальмологи края.

- Алина поступила в больницу в 22-48. А в 23-00 началась операция. Ее провел врач высшей категории Дмитрий Васильевич Погорелов. Его умелые руки восстановили веко слой за слоем, - говорится в сообщении.

Операция прошла очень успешно. Примененные методы пластической хирургии позволили «собрать» веко так, что не осталось никакого косметического дефекта, что очень важно для юной девочки.

Функции органа тоже постепенно вернулись. Сейчас Алина выглядит и чувствует себя также хорошо, как и до несчастного случая.