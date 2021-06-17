В Ставропольском крае в рамках операции «Скутер-мотоциклист» оштрафовали 750 нарушителей

На Ставрополье с 8 по 18 июня проходит операция «Скутер-мотоциклист».

Так, за неделю к ответственности за различные нарушения ПДД привлекли около 750 водителей мотоциклов, мопедов, скутеров. Более 80 автомобилей поместили на штрафную стоянку. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

12 водителей сели за мототранспорт будучи пьяными.

- Основные нарушения, допускаемые водителями мотоциклов и скутеров, это отсутствие защитного мотошлема, необходимой категории в водительском удостоверении, либо отсутствие водительских прав, - говорится в сообщении.

Напоминаем, что управление мототранспортом с техническими неисправностями, при которых эксплуатация запрещена, а также управление мотоциклом, не зарегистрированном в установленном законом порядке.

Операция «Скутер-мотоциклист» продлится в нашем регионе до 18 июня. Рейды проходят как в населенных пунктах, так и на трассах регионального и федерального сообщения.