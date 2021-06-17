Спустя 27 лет в Ставрополе накажут мужчину за жестокое убийство и разбойное нападение

54-летний мужчина, который более 27 лет находился в розыске, обвиняется в убийстве и разбойном нападении. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следственного комитета России.

По данным ведомства, в 1992 и 1993 годах мужчина в составе банды совершил в Грачевском районе ряд особо тяжких притуплений.

Так, он убил таксиста, автомобиль погибшего. На этом злоумышленник не остановился. Он совершил разбойное нападение на женщину пенсионного возраста, применив огнестрельного оружия. Так этот мужчина хотел похитить автомобиль пенсионерки.

После совершения всего этого злоумышленник скрылся от правоохранительных органов в Дагестане. Он сменил анкетные данные и проживал там под поддельным документами.

Все это время правоохранители продолжали поиски подозреваемого. В итоге злоумышленника задержали и доставили в Ставрополь.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.

В 1994 году четверо сообщников приговорены судом к длительным срокам лишения свободы.