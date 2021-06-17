Ставропольский край вошел в ТОП-20 регионов по количеству привитых от коронавируса

Чтобы на Ставрополье выработался коллективный иммунитет, необходимо привить около 1,3 млн человек Фото: Олег ЗОЛОТО

В России отмечается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в Москве объявили «длинные выходные», дагестанское село Урахи закрыли на карантин, а в некоторых регионах объявили обязательную вакцинацию. В Ставропольском крае дополнительные ограничительные меры вводить не стали.

Если брать статистику за последнюю неделю, то ситуация в регионе пока остается стабильной - каждые сутки выявляется около 60 новых случаев COVID-19, ежедневно вакцинируются более 1500 человек. Общее количество привившихся от коронавируса хотя бы одним компонентом вакцины по данным на 17 июня 2021 года составляет 294 000 человек (из них 234 769 человек привились полностью).

По этому показателю Ставропольский край входит в топ-20 регионов по стране (19 место). Но в процентном соотношении к общему количеству населения это не так много - 10,53%. Чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо привить около 60% населения (около 1,3 млн человек). То есть сейчас план выполнен примерно на 20%.

Лучше всего дела с выполнением плана по вакцинации обстоят в Санкт-Петербурге, Магаданской области и Чукотском автономном округе (60%). Наполовину план выполнен в Ненецком АО, Белгородской и Волгоградской областях.

Хуже всего ситуация в Дагестане - там план выполнен только на 8%. Глава республики Сергей Меликов уже предупредил население о жестких мерах. С аналогичным заявлением выступил и руководитель Чечни Рамзан Кадыров.