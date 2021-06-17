В Ставрополе мэрия заявила о поддержке приюта для бездомных животных

Фото: https://vk.com/priyt_ld26

В соцсетях зоозащитники Ставрополя рассказали, что испытывают сложности с кормом для животных и прочими ресурсами, необходимыми для содержания бездомных собак и кошек.

По их словам, что в приюте живут около 600 животных, в связи с чем стоит вопрос о закрытии организации.

- Ребят, мы тонем и если мы что-то срочно не придумаем, то приюта не будет, уже очень скоро не будет. Нам срочно нужны новые люди, свежие силы, добрые сердца и работящие руки. Не идеи в комментариях, а реальные действия. У нас нет денег, совсем нет, правда. У нас есть 600 хвостов и они хотят есть каждый день. Задача пережить сытыми еще один день, конкретно завтрашний день по прежнему первая в списке, - пишет руководитель приюта.

В мэрии Ставрополя сообщили, что городские власти оказывают организации содействие. В частности, привлекают бизнесменов, которые помогают питанием для зверей.